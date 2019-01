Marca de cosméticos faz campanha-protesto por Brumadinho com atores enlameados

A Jendayi Cosméticos postou em suas redes sociais um ensaio protesto sobre a tragédia em Brumadinho (MG). A empresa e o fotógrafo Jorge Beirigo contrataram atores para interpretar as vítimas. Eles aparecem cobertos de lama, abraçados e segurando uma bandeira do Brasil.

O fotógrafo, que também trabalha no marketing da empresa, afirmou em um post que “o objetivo da campanha é mostrar que existe uma marca de cosméticos que se preocupa com a beleza…beleza da vida”.

Após protestos de internautas que chamaram a campanha de “sem-noção”, “oportunista” e “ideia imbecil”, a Jendayi retirou a postagem do ar. Um funcionário da empresa informou que os diretores da marca estão reunidos para decidir o que fazer e conversar sobre as críticas. De acordo com ele, a intenção era “ajudar”.