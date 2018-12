Mansueto Almeida encomenda estudo sobre imbróglio do setor elétrico

Mansueto Almeida, secretário do Tesouro, encomendou estudo sobre o imbróglio do setor elétrico – acompanhado de devido diagnóstico e de sugestão de medidas para facilitar investimentos e reduzir custos no setor, segundo conta fonte.

A informação circulou ontem durante o tradicional almoço anual da Febraban, no Hotel Four Seasons, em SP.

E mais: a decisão de Mansueto de permanecer no futuro governo Bolsonaro foi destaque nas conversas. Elogiada publicamente por Eduardo Guardia e por Ilan Goldfajn.

Livro com propostas da Febraban para baixar os juros e garantir crescimento no País quase foi lançado durante a campanha eleitoral. Com a polarização do pleito e agressividade do PT e dos bolsonaristas, os bancos decidiram deixar para depois da eleição – quem quer que fosse o vencedor.

