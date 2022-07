Manoel Soares está na versão ‘papo cabeça’ do Rock in Rio

A versão “papo cabeça” do Rock in Rio, o Rock in Rio Humanorama (um festival de debates, painéis e conversas sobre temas urgentes da nossa sociedade), confirmou o jornalista Manoel Soares, cofundador da Central Única das Favelas e apresentador do programa “Encontro” (que também conta com a Patrícia Poeta), como mediador de um painel com participação da autora do livro “Crescer e Partir”, Tamara Klink. Outro painel confirmado será “Favela é Lugar de Potência” – e trará Zé Ricardo, diretor artístico do Palco Sunset e Espaço Favela do Rock in Rio, a cantora MC Carol e o DJ e produtor Fábio Tabach, criador da Funk Orquestra.

No total, já são cerca de 150 nomes confirmados. Entre eles: Criolo, Angélica, Rita von Hunty, Noêmia Oliveira, Johnny Hooker, Ana Paula Araújo, Marcelo Rubens Paiva, Marcelo Tas, Veronica Oliveira, Pequena Lo, Renata Ceribelli, Milly Lacombe e Monique Evelle. O Rock in Rio Humanorama será realizado entre os dias 28 e 31 de julho em São Paulo.

Para este ano, o evento deixa de ser exclusivamente online e ganha uma versão híbrida. O festival faz ainda uma dobradinha entre países e acontece simultaneamente em Portugal e no Brasil.

Jovem RP cria ‘laboratório de ideias’

Bruna Vicente é ligada na tomada. Apadrinhada por Cris Arcangeli, ela começou a labutar cedo, com 14 anos já assinava o mailing das festas mais concorridas do País. Com o apoio de Cris, sua amiga e mentora, foi um pulo para criar a sua agência, a BVolt. “Somos um laboratório de ideias e soluções”, define Bruna, que em três anos conta com clientes como Fendi e Guerlain, além de muitos influenciadores. “Levamos a Jade Picon, Isabeli Fontana e muitos outros para uma casa no deserto para curtirem o Coachella”, conta.

Bloco de notas

VISTO PARA OS EUA. Em maio deste ano, os EUA emitiram 79.212 vistos para cidadãos nascidos no Brasil – alta de 13% sobre abril e maior patamar do ano. Trata-se também do maior registro mensal desde março de 2017. Os números são do escritório de advocacia AG Immigration.

A ESPERA. O tempo de espera para se conseguir uma entrevista de visto no Consulado dos EUA em São Paulo é de 365 dias. No Rio, são 454 dias.

DOG SHOW. Bia Doria, ex-primeira dama de SP, foi nomeada embaixadora da próxima Copa do Mundo de cachorros. O World Dog Show acontece entre os dias 8 e 11 de dezembro no Expo Center Norte. O último foi em Madrid e contou com a presença da Rainha Mãe da Espanha, Sofia da Grécia.