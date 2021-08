Mano Brown estreia podcast Mano a Mano

Trazer a diversidade de ideias e pensamentos sem repressão é o objetivo de Mano Brown, no podcast Mano a Mano, que estreia dia 26 no Spotify. Com convidados como Karol Conká, Drauzio Varella, Vanderlei Luxemburgo e o ex-deputado Fernando Holiday, o quesito diversidade parece estar cumprido. “Se tem alguém que está aprendendo com a experiência de gravar podcast, essa pessoa sou eu. Mas estou bem assessorado por uma equipe black”, diz Mano (no centro), ao lado de seu time, (da esq. para dir.) composto pela diretora Renata Hilario; Ary Nogueira, da agência GANA; Eliane Dias e Kaire Jorge, da produtora Boogie Naipe; e Gilvana Viana e Jaque de Paula, da produtora e estúdio criativo Mugshot.