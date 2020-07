Mandetta planeja lançar livro em agosto

Mandetta está em fase de finalização do livro que escreve sobre o período que passou no Ministério da Saúde.

A ideia é que a obra, da Cia das Letras, saia em agosto. Sobre as especulações de que se lançaria para cargos políticos, ele descarta concorrer a deputado federal – mas afirma que quer se manter no debate político em 2022.

O ex-ministro, do DEM, que passa a quarentena em seu sítio no Mato Grosso, também é cogitado pelo PSDB para ser vice.

Way out

Conforme adiantou o blog da coluna quarta-feira, a direção da Formula 1 oficializou ontem a desistência de todos os GPs nas Américas.

Espírito público

Ativista LGBTI+, Agripino Magalhães é pré-candidato a vereador em São Paulo.

Disputa

Na fila para a vaga de Davi Alcolumbre na presidência do Senado, estão senadores do MDB, de Baleia Rossi, partido com maior bancada (14 senadores), seguido do Podemos de Álvaro Dias (10), e do PSD de Antônio Anastasia (9).

O cargo é o segundo a substituir o presidente ou o vice em caso de vacância.

Pra elas

Com mais de um terço (38%) de mulheres entre seus membros, a RAPs, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, fez programa de mentoria para pré-candidatas no País.