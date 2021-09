Malafaia, Orleans e Bragança e Zambelli devem discursar no protesto a favor de Bolsonaro

O pastor Silas Malafaia, os deputados Luiz Philippe de Orleans e Bragança, Carla Zambelli e Douglas Garcia estão entre os escalados para discursar nos carros de som na manifestação pró-Bolsonaro no dia 7 de setembro.

Prepara…

Indagado, Patrick Folena, liderança do Avança Brasil, disse ontem à coluna que não há nenhuma estratégia de comunicação para evitar pessoas armadas no ato, mas que orientações das autoridades serão atendidas. “Queremos manifestação pacífica e ordeira”.

Na sua matemática, serão dois mil ônibus de diversos pontos do País vindo para São Paulo. “Já está faltando ônibus para fretamento em Brasília”.

…agora

Movimentos de esquerda começam a chiar reclamando que a direita não pode ocupar a Av. Paulista por tempo maior do que eles tiveram autorização para ficar.

Volta às…

Como parte do projeto Museu Nacional Vive, a Bienal – que será aberta para o público na sexta-feira – vai expor três peças resgatadas do incêndio ocorrido há três anos na instituição, segundo o Instituto Vale.

São eles: o meteorito Santa Luzia, segundo maior objeto espacial encontrado no Brasil. Uma boneca ritxòkò, doada por Kaimoti Kamayurá, da aldeia Karajá de Hawaló. E uma pedra citrino que, antes do incêndio, era… uma esmeralda, mas teve sua composição química alterada pelo calor do fogo.

..às artes

A Bienal abre amanhã para convidados com coquetel a céu aberto e um forte protocolo de segurança contra covid-19, desenvolvido especialmente para o evento.

Todos serão testados na entrada. Ou então, podem apresentar teste feito nas últimas 48 horas. Deverão ainda apresentar comprovante de vacinação e usar… máscara.

Paralelo

O Instituto de Arte Contemporânea, o IAC, abre hoje, a exposição Antonio Dias / Arquivo / O Lugar do Trabalho. A mostra integra ação de parcerias montadas pela Bienal. Na nova sede, na av. Dr. Arnaldo.