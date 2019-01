Major Olímpio vai à polícia contra pedido de dinheiro ‘fake’

O senador eleito Major Olímpio, do PSL, procurou a Polícia Civil do DF para pedir investigação por crime de estelionato. Segundo ele, pessoas têm se passado por ele para… pedir dinheiro. Os alvos dos telefonemas são colegas parlamentares e dirigentes do partido.

Como motivo para o pedido as pessoas que se passam por Olímpio citaram, em um caso, a situação de um assessor parlamentar que sofreu acidente e precisa de ajuda. Em outra situação, foi mencionada a morte de um parente do senador, que precisaria de contribuições para fazer o velório.

“Não fiz e nem faço solicitação alguma de dinheiro para qualquer Estado da federação”, divulgou o major em sua rede de contatos.

