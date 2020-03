Major Olímpio pede impugnação da convocação de Wajngarten ao Senado

O senador Major Olímpio (PSL-SP) protocolou na tarde desta quinta-feira (5) ofício para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), pedindo a impugnação do requerimento aprovado para convocar o chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Fábio Wajngarten, a falar na Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC).

Olímpio cita a Constituição e alega que o Senado só pode convocar ministros e titulares de órgãos subordinados à Presidência da República. Wajngarten é vinculado à Secretaria de Governo.

Ao secretário, então, caberia um convite – que ele pode recusar. “A convocação é restrita a algumas autoridades justamente para que não haja banalização”, justificou o senador.

Nessa terça-feira (3), a Comissão de Transparência do Senado aprovou o requerimento n.o 3/2020 pedindo a convocação do chefe da Secom.

O pedido de convocação de Wajngarten foi feito pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O publicitário é acusado de receber recursos de agências de publicidade e emissoras de TV contratadas pelo Governo Bolsonaro por meio da empresa do qual é sócio.