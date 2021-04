Maitê Proença revela aspectos de sua personalidade por meio do lugar onde mora, na sexta-feira, no programa Lar – Vida Interior, do GNT. “Plantas, hortas, estantes, cantos da fé, objetos de família, home office, móveis, cômodos, quadros, quartos… O programa explora diversos elementos ‘micro’ para contar o todo de uma vida macro”, explica Alberto Renault, idealizador do projeto.