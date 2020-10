Mais três mulheres acusam guru Tadashi Kadomoto de abuso sexual

Mais três mulheres relataram, segunda-feira, ao advogado Luiz Flavio D’Urso terem sofrido abuso sexual pelo terapeuta Tadashi Kadomoto: um dia após a reportagem do Fantástico ter revelado acusação de suposto estupro de uma ex-estagiária e aluna. Trata-se do mesmo advogado da primeira vítima. As três atestaram, inclusive, segundo conta o defensor, que o comportamento de Tadashi, em seu centro de meditação em Campinas, já vinha sendo chamado de “ataque ninja”.

No dia 6 de outubro, o Ministério Público paulista aceitou denúncia contra Tadashi e o tornou réu por estupro de vulnerável. “Pelo menos seis mulheres estão acusando o guru até o momento, em dois casos os crimes estariam prescritos”, afirma D’Urso.

As lives de Tadashi na em redes sociais atraem milhares de pessoas para sessões de meditação. Ele também atua há cerca de 30 anos fazendo terapia transpessoal, que usa hipnose, meditação, regressão e relaxamento.

Na última sexta-feira, a juíza Manoela Assef da Silva do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu em decisão a gravidade dos fatos apresentados na denúncia mas não concedeu pedido de prisão preventiva, alegando princípio constitucional da presunção de inocência. O terapeuta negou as acusações nas redes sociais e disse que vai se afastar do seu instituto até que as acusações sejam esclarecidas. / PAULA BONELLI