Mais de 50 organizações enviam carta ao general Santos Cruz

Mais de 50 organizações da sociedade civil nacionais e internacionais atuantes no Brasil enviaram carta ao general Santos Cruz. Motivo? A preocupação em relação à MP que atribui ao governo responsabilidades de monitoramento da ação dessas organizações no território nacional. Para as OS, a Constituição “veda qualquer interferência estatal no funcionamento das associações”.

