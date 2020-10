Maior roda gigante da América Latina será instalada em parque de SP

Aterrissa, em São Paulo, a maior roda gigante da América Latina (foto acima)– espelhada na London Eye. A expectativa é que comece a funcionar até o fim do ano que vem. Com 90 metros de altura, a atração – a ser montada no Parque Cândido Portinari – faz parte de ações de revitalização do entorno do rio Pinheiros.

De acordo com a secretaria do Meio Ambiente, o rio deve estar despoluído até dezembro de 2022.

SP vertigem 2

Quem venceu o chamamento público para a empreitada? A empresa SPBW que terá prazo de um ano, a partir da emissão de todas as licenças de funcionamento necessárias, para instalar o equipamento. Ela pagará à secretaria R$ 141 mil mensais ou 10% do valor do faturamento bruto – prevalece o maior valor.

Ela também se compromete a destinar parte dos ingressos à população de baixa renda.

Controle

Guga Kuerten – que completou em junho 20 anos do seu bicampeonato em Roland Garros – não foi ao torneio em tempos de pandemia.

Mas, como embaixador global, o ex-tenista posou de máscara e sua foto está sendo usada pela Federação Francesa de Tênis para estimular o público. A ocupação máxima nas arquibancadas é de 50%.