Maior produtora de ovos do Brasil teve que sacrificar 100 mil galinhas

Com a recusa de voltar ao trabalho manifestada por parte dos caminhoneiros – coisa que dificilmente pode ainda ser chamada de greve depois de o governo ceder em todas as frentes –, a situação da agropecuária brasileira se agrava.

Ontem, a Mantiqueira, maior produtora de ovos do Brasil, detentora de 12% do mercado nacional, teve que sacrificar… 100 mil galinhas por falta de comida.

Segundo contou à coluna Leandro Pinto, dono do Grupo, se a situação continuar assim até o fim da semana, serão mortas mais 500 mil das 11 milhões de galinhas que compõe o seu plantel. “Optamos por começar com as mais velhas”, pontuou.Que passou o dia em Brasília tentando reverter a situação na CNA e no Ministério da Agricultura.

A Confederação Nacional da Agricultura, aliás, enviou oficio ontem para os ministros Raul Jungmann e Joaquim Silva e Luna, pedindo escolta para produtos perecíveis, carga viva e insumos de animais em todo País.

Calcula que 64 milhões de aves adultas e pintinhos já foram mortos.

