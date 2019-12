Maia quer aprovar reforma tributária após o Carnaval

LEIA TAMBÉM > Bolsonaro se reúne com Maia após deputados cobrarem do governo pagamento de emendas

Têm passado pelo crivo de Rodrigo Maia os retoques finais ao projeto de reforma tributária que estão sendo feitos pelo autor, Baleia Rossi, e pelo relator Aguinaldo Ribeiro, na comissão especial.

O presidente da Câmara, aliás, elogiou o presidente do MDB em evento empresarial em SP, semana passada. Lembrou que a proposta “vai tributar mais o consumo e menos a renda”. O foco central da proposta é angariar apoio para unificar os impostos sobre bens e serviços.

Reta final

Pelos cálculos de Maia, o texto da reforma deve ser aprovado “após o Carnaval”.

Democraciômetro

Nada menos que 63,3% dos paulistanos da região Sul 2 não se lembram em quem votaram nas últimas eleições municipais – contra 36,7% da região Oeste. Essa é uma das revelações do Índice de Democracia Local de São Paulo, levantado pelo Instituto Sivis, para medir o patamar de democracia da cidade.

A pesquisa ouviu 2.417 pessoas e será divulgada hoje no Space State, na Vila Leopoldina.

Governo perde dinheiro deixando

Lençóis Maranhenses ‘na gaveta’

Está parado há um ano, no Ministério do Meio Ambiente, o dossiê para solicitar à Unesco que os Lençóis Maranhenses sejam nomeados Patrimônio Mundial Natural. E com isso o País “está perdendo dinheiro”, pondera o ambientalista José Pedro Oliveira da Costa.

É que cada país pode apresentar à Unesco uma proposta por ano – e o Brasil, em 2019, está passando batido. “Esse título traz prestígio e visitantes, cria empregos e recursos”, diz Zé Pedro. O prazo para o pedido vai até janeiro.

Unesco pode tornar Bumba Meu

Boi patrimônio imaterial

A propósito, semana que vem a Unesco avalia, em reunião em Bogotá, o pedido para que o Bumba Meu Boi do Maranhão se torne Patrimônio Imaterial da Humanidade. Se aprovar, será o sexto bem do País nessa lista, ao lado, entre outros, do frevo e do Círio de Nazaré.

Política 2.0

O RenovaBR, dedicado à formação de novos talentos para a política nacional, promove no dia 7 um dos maiores eventos de sua história. Na formatura dos alunos do ciclo 2019, na Sala São Paulo, devem receber o diploma cerca de 1.000 futuros políticos e ativistas.

Esquenta de Natal

na praça da Sé…

A Praça da Sé vai ter, pela primeira vez, um Natal com representações folclóricas brasileiras. Entre dias 6 e 20, a Caixa Cultural recebe bonecos gigantes, os famosos “bonecões”, e atrações como Folia de Reis e orquestras de viola.

…e na Casa Bandeirista

E, na Faria Lima, o BTG Pactual inaugura amanhã a Casa de Papai Noel dentro da Casa Bandeirista, com uma árvore de Natal de 25 metros, azul e branca. O espaço terá atrações gratuitas e uma área especial para fotos no Instagram.

Um site para pacificar

o debate político

O advogado Rafael Poço lança hoje a Despolarize, uma plataforma com dicas de como elaborar conversas saudáveis em tempos de fla-flu político. Hospedado dentro do Politize, o site pretende ajudar o usuário a se expressar melhor e a compreender quem pensa diferente.