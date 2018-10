Maestro que recuperou músicas de campos de concentração está no Brasil

Franceso Lotoro – maestro que recupera músicas compostas em campos de concentração – está no Brasil. O trabalho do italiano, que catalogou cerca de 1,6 mil compositores, foi registrado no documentário O Maestro e será exibido hoje, no Cine Sesc Augusta, seguido de apresentação do próprio maestro ao piano.

A vinda de Lotoro e do diretor do filme, Alexandre Valenti, é uma ação da KKL Brasil.

Leia mais notas da coluna:

+ Próximo presidente deveria manter equipe de Temer, diz Delfim

+ Toffoli recebe general para tratar de ação