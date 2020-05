Maestro João Carlos Martins fará live de aniversário com Jô Soares

O maestro João Carlos Martins elegeu o pijama como seu traje de confinamento – faz três trocas diárias: ao acordar, após o banho e quando vai dormir. “As máquinas de lavar estão trabalhando muito”, brinca. Ele estuda piano sete horas por dia com suas novas luvas biônicas e se prepara para uma live no seu aniversário de 80 anos, em 25 de junho, com participações de Jô Soares, Alexandre Nero e Tom Cavalcanti, entre outros. A comemoração oficial aconteceria em outubro deste ano no Carnegie Hall – mas ficou para 2021.