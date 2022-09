Mãe e filha questionam o preconceito por idade em campanha nas redes

A ideia por trás da campanha “Minha Idade Não Me Define”, criada por Sylvia Loeb e Carla Leirner, é questionar o etarismo. Mas não somente do ponto de vista físico ou estético. “Nós somos a prova viva de que sim, é possível não sermos encostadas e nem estarmos fora do jogo mesmo aos 78 e quase 60 anos”, afirma Sylvia. A psicanalista e a jornalista – que são mãe e filha, respectivamente, – já acumulam mais de 100 mil seguidores em seu perfil no Instagram e viram um post sobre o movimento viralizar no LinkedIn.

Agora, elas pensam em workshops e um livro sobre o assunto, além de parcerias com marcas que desejem abraçar a causa dos maduros. “Esse mercado ainda é pouco explorado no Brasil e as pessoas não encontram artigos de consumo adequados para essa fase da vida”, diz Carla.

Coreografia de Juliano Nunes na Sala São Paulo

A São Paulo Companhia de Dança e a Osesp celebram os 100 anos da Semana de Arte Moderna com o espetáculo Noite Villa-Lobos – entre amanhã e domingo, na Sala São Paulo. O destaque é a estreia mundial de Cartas do Brasil, primeira criação do coreógrafo Juliano Nunes para uma companhia brasileira. Nunes já trabalhou para algumas das mais importantes companhias do mundo – como o Les Grand Ballets Canadiens, o Royal Ballet e Nederlands.

Chef Adriano Kanashiro em jantar beneficente

O 1º Jantar do Bem, do NP Art Beneficente, será realizado hoje no restaurante Pitcha Izakaya, em Pinheiros. Entre os pratos da noite, um Okinawa Soba preparado pelo chef Adriano Kanashiro. Ele usará uma técnica que aprendeu com sua avó. No preparo tradicional, os noodles são cozidos em água de cinzas. O chef Jefferson Rueda e o chef pâtissier Bertrand Busquet também participam do evento em prol da Assistência Social Ikoi-no-sono, que atende idosos. A adesão é de R$ 1 mil.

BLOCO DE NOTAS

NO CAFÉ. A Secretaria Municipal de Turismo promove, entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro, a 3ª edição do Festival do Café no Triângulo SP. O evento reunirá 30 cafeterias localizadas na região central, que terão cardápios criados especialmente para esta edição.

LANÇAMENTOS. Hoje às 19h, na Livraria Travessa do Iguatemi, Thais Rodegheri, professora de Literatura, lança O Buraco na Mácula. E o juiz Davi Capelatto, seu primeiro romance, Tudo Que Ainda É.

VENEZA. O filme Monica, dirigido pelo cineasta italiano Andrea Pallaoro, recebeu o prêmio ARCA de melhor filme no Festival de Veneza. É a primeira produção executiva internacional do Estúdio Escarlate, com Joana Henning como investidora e produtora.

ROSH HASHANÁ. A Casa Santa Luzia lança um cardápio para uma das datas mais importantes do calendário judaico.