Made in Brasil

A joalheira capixaba Carol Poubel não tem loja física. “As pessoas conhecem meu trabalho através de exposições itinerantes que faço pelo mundo e pelo meu Instagram”, conta ela, que encerra amanhã a mostra Encontro das Águas, em Trancoso. “Meu último trabalho foi inspirado em Oxum, orixá que rege as águas dos rios”, diz a designer, que mistura ouro e pedras preciosas com conchas e madeiras de beira de rio. Ela já se prepara para sua próxima exposição, que acontecerá na primeira semana de março, em Brasília. “Em agosto vou para Miami lançar a coleção Amazônia.” Carol já expôs seus trabalhos em locais importantes como o Museu do Louvre, em Paris, o Palazzo dei Giureconsulti, em Milão e o Manege, em Moscou – “onde fui premiada pela Collect Brazilian Jewelry.”