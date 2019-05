Luz, câmera, ação

A experiência como compositor e músico de Rodrigo Pitta é um dos pontos fortes da Team O! – coletivo de entretenimento criado por ele e Mariana Jorge no fim do ano passado. “Existem situações em que eu percebo se o artista está cansado ou apreensivo porque já estive desse lado”, explica ele, que junto com a sócia concebe turnês, videoclipes e campanhas.

Com um braço no Rio e outro em Los Angeles, onde vive Mariana, a Team O! também facilita o processo de músicos que querem gravar no exterior, por exemplo. “Às vezes, gravar um clipe nos EUA sai mais barato que no Brasil”, afirma o também diretor que criou a turnê europeia de Anitta.

Para o ano que vem, está no forno musical baseado em suspense de Raphael Montes.