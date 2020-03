Luxo frente ao mar

O casal Thereza Collor e Gustavo Halbreich mantiveram, durante quase 20 anos, sua propriedade particular de 600 hectares no litoral sul de Alagoas restrita a amigos. Mas agora decidiram transformar o lugar paradisíaco em empreendimento de luxo. Batizado de Reserva Pituba, terá casas de frente para o mar, restaurante, hotel boutique, aeroporto privativo e campo de golfe. “Tudo está sendo feito com preocupação ambiental”, garante Thereza. A praia que receberá o novo negócio fica em Coruripe, a menos de uma hora de Maceió, e chama atenção pelas piscinas naturais.