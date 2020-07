Lulu Santos escolheu doar um quadro do pintor paraense Sebá Tapajós, filho do violonista Sebastião Tapajós, à Campanha Humanitária, que realiza seu segundo leilão virtual. A primeira edição arrecadou 26 toneladas de alimentos, doados a profissionais da cadeia cultural. A partir do dia 15 de julho, o público poderá acessar o site da campanha, com itens doados por diversos artistas.