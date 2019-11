Lula vai discursar no fim da tarde após shows no Recife

O Festival Lula Livre no Recife, domingo, começa às 12h, com artistas locais, mas a previsão é que o ex-presidente Lula só discurse às 18h, na Praça Nossa Senhora do Carmo, no Centro. A expectativa é em torno do tom do discurso do petista. Aliados ouvidos pela coluna avaliam que o petista deve adotar um “tom mais conciliador” e deve “voltar a falar para o povo”.

“A bandeira Lula Livre é importante e vamos continuar, sim. Mas o povo quer ver o Lula falar de emprego, de renda, de melhoria de vida. O país involuiu”, disse uma fonte que esteve nas boas-vindas de Lula em São Bernardo do Campo, sábado.

Uma crítica que chegou a Lula, por exemplo, foi ele ter usado palavras como “canalha” para definir o ministro Sérgio Moro. Aliados acharam desnecessário “descer ao nível do bolsonarismo”. Avaliam também que, embora Lula seja um orador nato, discurso de mais de 1h corre o risco de ficar cansativo e de o petista “errar na mão”.

O festival

O formato do evento prevê que apenas Lula discurse, embora seja aguardada a presença de políticos do PCdoB, PSOL, PDT e do principal aliado PSB no Estado.

Entre os artistas confirmados estão Otto, Johnny Hooker, Marcelo Jeneci, Siba, Mundo Livre S/A, Odair José, Lia de Itamaracá, Francisco El Hombre…

Conforme a coluna antecipou, o Festival estava previsto antes mesmo de o ex-presidente sair da prisão em Curitiba. Inicialmente seria na praia do Pina, depois – com a confirmação da presença de Lula – cogitou-se o Cais da Alfândega, e, por fim, ocorrerá no Centro da cidade.