Wadih Damous, Paulo Teixeira e Paulo Pimenta, que tentaram soltar Lula no TRF-4, vão consultar o ex-presidente sobre a nova estratégia do pedido de liberdade. O que não fizeram no episódio do HC, no início do mês.

Leia mais notas da coluna:

+ Eymael se candidata e seu PSDC recebe R$ 4,1 milhões do TSE

+ Oficial ‘não deixa’ Cármen Lúcia entrar para ver Temer na base aérea