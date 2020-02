Lula reúne bancada do PT em Brasília quarta

LEIA TAMBÉM > Janaína quer debate com candidatos a prefeito de SP na Alesp

Lula vai reunir deputados e senadores do PT na próxima quarta-feira em Brasília. O principal item da pauta é discutir a oposição ao Governo Bolsonaro, segundo informou ao blog o senador Humberto Costa, ex-líder do partido no Senado.

A reunião deve contar com a presença da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, e dos novos líderes das bancadas, o senador Rogério Carvalho e o deputado Enio Verri.

O ex-presidente encomendou às lideranças do PT um plano para reposicionar o partido – e suas lideranças – nas redes sociais. Quer as mídias digitais, o quanto antes, entre as prioridades da estratégia de comunicação. Há um consenso interno de que o PT estaria “bem atrás” nas redes sociais frente aos opositores.

O ex-presidente pediu mais engajamento especificamente em dois pontos: na defesa do legado das gestões petistas e no combate às fake news.

As recomendações foram feitas em encontro recente do partido em SP. E já levadas adiante por Haddad, em encontros pré-eleitorais.

Lula está em Roma, onde encontrou-se nesta quinta-feira com o papa Francisco. Retornará neste sábado.