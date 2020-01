Lula recebe terça lideranças de nove estados para definir eleições

Lula vai começar a receber em SP comitivas de estados para se debruçar sobre os cenários municipais do partido. Já estão agendadas nove cidades. Na terça (28), recebe Humberto Costa e Marília Arraes, do Recife. Pode sair daí a decisão do partido de lançar a neta de Arraes ou apoiar João Campos, filho de Eduardo Campos.

No mesmo dia, encontra lideranças de Salvador e de Porto Alegre, onde o PT avalia se apoia Manuela D’Ávila ou se lança candidatura própria. Os encontros serão no Instituto Lula.

Em Sampa

Também na terça é esperada nova resolução para o impasse do PT na cidade de SP, que tem seis pré-candidatos. Lula, como antecipou o blog, ontem, reunirá todos e mais Haddad, Gleisi Hoffmann e os presidentes estadual e municipal do partido.

São eles: Alexandre Padilha, Carlos Zarattini, Paulo Teixeira, Eduardo Suplicy, Jilmar Tatto e Nabil Bonduki.

Mulheres no topo

A quinta-feira foi um bom dia, em Davos, para… as mulheres. Numa entrevista à TV no Fórum Econômico Mundial, o CEO da Goldman Sachs, David Solomon, revelou que o grupo não aceitará mais fazer IPOs para empresas que não tiverem pelo menos uma mulher no seu board.

“Diversidade é importante para a governança”, diz Solomon. A regra vale a partir de julho para Europa e EUA.

A vez dos civis

Depois de definir a compra de 40 mil armas para a Polícia Militar de SP, Doria acompanha de perto o andamento de nova licitação – desta vez, para a Polícia Civil. São mais 3.570 pistolas Glock.

A licitação, que está em fase de testes, segue padrões e normas rigorosas da Otan. Uma operação em torno de R$ 7,25 milhões.

Clima e dinheiro

Investimentos sustentáveis em defesa do clima serão o tema da Converge Capital Conference, realizada no Rio, em fevereiro – e na qual Katyna Argueta, do Programa de Desenvolvimento da ONU, falará a gestores de grandes fortunas.

Na agenda, um balanço da sustentabilidade nessa área desde a Rio+20. Tendo como pano de fundo uma conta do Greenpeace: é preciso investir cerca de US$ 90 trilhões em dez anos para atingir os objetivos do Acordo de Paris.

Atual

A editora todavia lança, em junho, A Tensão Superficial do Tempo, de Cristovão Tezza. O livro, o segundo do autor pela editora, narra a vida de um professor de cursinho e pirata profissional de filmes que, em meio ao governo Bolsonaro, desembaraça um ruidoso caso amoroso.

Cofrinho

O Bloco du Brasil, trio elétrico de Carlinhos Brown, foi autorizado a captar R$ 984 mil para seu desfile gratuito pelas ruas de Salvador durante o Carnaval. O trio será produzido especialmente para apresentação.

Brasileiro no Alien

Cristiano Seixas, designer com mais de 15 anos de experiência em quadrinhos, foi convidado pela Dark Horse Comics, para fazer o roteiro da minissérie em quadrinhos Alien – The Original Screenplay – que originou o filme Alien, o Oitavo Passageiro. Outro brasileiro, Guilherme Babi, ficou encarregado da parte visual. São 5 edições, que começam a sair em abril.