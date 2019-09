Lula já usa anel na mão esquerda e planeja se casar

Lula está usando aliança na mão esquerda e, segundo amigos que estiveram com ele, empolgado para casar com Janja, a socióloga Rosângela Silva, 52 anos.

Ela mora em Curitiba e há duas semanas foi incluída como “família” na lista de visitantes autorizados do ex-presidente na sede da PF.

Casório

Lula quer festa, mas só quando deixar a prisão. O vice-presidente do PT, Alexandre Padilha, porém, é da ala “pessimista com a Justiça”. À coluna, ele disse achar “dificílimo” o petista deixar a prisão ainda este mês.

PT on the road

Vem aí “temporada de caravanas” no PT. Após percorrer o Nordeste, Fernando Haddad vai retomar as viagens pelo Brasil. Começando por Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste.

E Dilma Rousseff parte semana que vem para a Europa, pela Fundação Perseu Abramo. No seu discurso, a defesa da Amazônia e a reafirmação do legado de Lula.

Malhação

Doria conseguiu R$ 482 mil para instalar – com ajuda do setor privado – uma academia de ginástica no Bandeirantes para os funcionários. Famoso por seu ritmo acelerado, o governador faz malhação diária em academia na sua casa, nos Jardins.

Com outros R$ 2,7 milhões de recursos privados, ele está ampliando a creche da sede do governo.

Comer, comer

O brasileiro gasta cerca de 34,6% da sua renda com refeições fora de casa. Ano passado, o faturamento dos serviços de alimentação chegou a R$ 172,6 bilhões, num mercado com 1,3 milhão de pontos de vendas no Brasil que não para de crescer.

É com esse pano de fundo que a ABIA abre, dia 26, a 12.ª edição do Congresso Internacional de Food Service.

Expansão

O Santander inaugurou em Maranguape, perto de Fortaleza, uma agência-contêiner — a primeira de um total de 13 que o banco abrirá no Ceará, em seu programa de expansão da rede.

É uma estrutura de metal de 78 metros quadrados, com ar condicionado e dois caixas eletrônicos. A próxima será montada em Russas, no vale do Jaguaribe.

Cofrinho

O Cultura Artística foi autorizado a captar R$ 7,9 milhões para seu plano anual do ano que vem. Os 20 concertos e a série de violão do projeto serão realizados na Sala São Paulo.

Já a captação de recursos para a segunda fase da reforma do teatro – destruído por um incêndio em 2008 – começa no dia 8 de outubro, com concerto da pianista Maria João Pires. A obra fica parada até julho de 2020 à espera da captação de R$ 50 milhões. A inauguração deve ocorrem em novembro de 2021.

Prestígio

Premiado em Cannes, Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, foi capa da revista Cahiers du Cinema. No dia 23, Kléber estará em Paris, onde o filme terá première na Cinémathèque Française. No dia 4 de outubro, vai a Londres, para a exibição no Odeon Leicester Square.

Na próxima terça, parte do elenco estará na FAAP, em sessão especial do filme.

La dolce tela

Federico Fellini vai ganhar mostra no ano que vem nos CCBBs de Rio, São Paulo e Brasília. Serão 4 semanas de exibição de 23 obras do cineasta italiano, além de um curso sobre o cinema de Felinni.