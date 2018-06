Lula Buarque de Hollanda lança seu primeiro longa, O Muro, dia 14. O documentário – sobre o processo do impeachment – é o primeiro trabalho do diretor fora da Conspiração, da qual é fundador. Na Espiral, está com cinco projetos. Entre eles, as biografias musicais de Gilberto Gil e Marina Lima.

