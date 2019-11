Lula acha “absurdo” prévia do PT em São Paulo

Livre para fazer política, Lula soltou o verbo e chamou de “um absurdo” o PT ter prévia em SP para definir o seu candidato a prefeito. Para ele, o “nome natural” é Haddad, que resiste, mas recebeu a missão de achar “uma solução de consenso”. O ex-prefeito caiu em campo. Sem alarde, reuniu deputados e vereadores, terça-feira, na Câmara de SP.

Os candidatos de 2020 devem, desde já, defender o legado de administrações petistas, deixar o Lula Livre de molho e focar nas demandas do povo.

Ao que a coluna apurou, qualquer nome que não seja Haddad, hoje, no PT, geraria prévia. O de Alexandre Padilha, posto no páreo pelo próprio Lula, tem ganhado a simpatia. Mas o deputado e ex-ministro tem a missão de se viabilizar.

Comitiva enxuta

Preocupados em não passar imagem de ‘viagem de turismo’ uma semana pela Europa, os nove governadores do Nordeste embarcam em comitiva mínima, sem esposas e com um representante do Itamaraty. Vão a Paris, Roma e Berlim mostrar a empresários o que chamam de “mapa de oportunidades”, com a vocação de cada Estado.

Escolhas

As eleições do Conselho Gestor do Parque Augusta, marcadas para o dia 21, tem 16 candidatos no segmento frequentadores. Destes, cinco fazem parte do Movimento Parque Augusta, pioneiro na campanha pela implementação do espaço.

Escolhas 2

Três entidades também disputam vaga: O Movimento Sem Teto do Centro, a Sociedade dos Amigos e Moradores do Bairro Cerqueira e Associação dos Moradores e Amigos Do Bairro da Consolação.

Memória

Começa na próxima semana a captação por recursos para construção do prédio que abrigará a Casa Montagner, projeto gerido por Luciana Lima, mulher do ator Domingos Montagner, morto em 2016.

Um prédio de três andares será construído no bairro do Tatuapé, no local onde fica a casa em que Domingos nasceu e viveu durante grande parte de sua vida.

Memória 2

O Instituto Dom, também gerido Luciana, faz crowdfunding para captar fundos para projetos em escolas públicas.

Subindo

O primeiro episódio da série Toda Forma de Amor, de Bruno Barreto, exibida no canal Brasil, elevou a audiência de emissora em 311% no horário. A série aborda o universo LGBTQ+.

Incentivo

A Petronas, que patrocina Lewis Hamilton, fará doação para a Gol de Letra, de Raí. O ex-jogador encontrou o piloto anteontem, no Palácio Tangará.

Aula de estilo

Giovanna Ewbank e sua mãe, Deborah, vão ministrar juntas um curso sobre imagem e estilo pessoal, na Curseria, plataforma de cursos online. São 14 aulas com conceitos práticos e exemplos com peças e looks.