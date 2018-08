Luiza Helena Trajano, criadora do Grupo Mulheres do Brasil, lidera hoje encontro com presidenciáveis.

Nomes confirmados até ontem: Álvaro Dias, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, João Amoêdo, Marina Silva e Vera Lúcia.

