Luiza Trajano abre a Brazil Week amanhã em Nova York

Com o simbólico ato de tocar o sino na abertura do pregão na Bolsa de Nova York, a executiva Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, é quem vai iniciar os trabalhos da Brazil Week 2022. Ainda na cidade norte-americana, Luiza celebra o lançamento oficial do núcleo local do Grupo Mulheres do Brasil e recebe o título de “Personalidade do Ano” da Câmara de Comércio Brasil-EUA.

O núcleo NY já vem fazendo a diferença na vida das brasileiras imigrantes. Entre outras ações, ele criou a Cartilha da Mulher, Cartilha da Criança e do Adolescente, o acolhimento de vítimas de violência, pontos de leitura de português; workshops e seminário de empreendedorismo.

Chieko Aoki, presidente do Blue Tree Hotels e Carlos Alberto Vieira, membro do Conselho do Banco Safra também estão participando da Brazil Week.

Quando o Rabino visitou a benzedeira

O documentário O Rabino na Catedral, sobre Henry Sobel, morto em 2019, traz o depoimento da benzedeira Tia Eliza de Categeró. Sobel foi à capela dela receber uma bênção anos após o furto da gravata em Miami. O filme será exibido na Congregação Israelita Paulista (CIP) nesta quarta, 11.

Coach inspira líder tucano a acreditar em Doria

O tesoureiro nacional do PSDB, César Gontijo, tem buscado inspiração nos ensinamentos do ex-técnico de futebol – e seu coach pessoal há 6 anos – René Simões. No momento em que João Doria atravessa dificuldades para se viabilizar como nome competitivo na corrida presidencial, Simões acalma um dos principais aliados do ex-governador com metáforas futebolísticas e certos toques filosóficos como: “O resultado se define no campo e o jogo ainda não começou”. Além de coach, Simões é head de futebol do Coritiba. Por isso, fala das recentes viradas do time para injetar ânimo em Gontijo (Pedro Venceslau).

CARNAVAL. Termina hoje o prazo para os blocos apresentarem suas inscrições para aquilo que a Prefeitura de SP está chamando de Esquenta do Carnaval 2023, nos dias 16 e 17 de julho. A folia já tem quase 200 blocos inscritos. O próximo passo é a definição das vias por onde passarão os cortejos e se o ‘esquenta’ será financiado via SPTuris ou por meio de licitação. Reuniões com a sociedade civil sobre o evento serão marcadas em breve.

SUSTENTABILIDADE. O Cebri, Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e o King’s College de Londres criaram uma parceria para promover, nos dias 11 e 12, a conferência online “Sustentabilidade e a nova economia energética em um mundo multipolar”. Com nomes como Oliver Letwin, Clarissa Lins e Arthur Kroeber, o evento tratará da relação China-Ocidente e o papel da América Latina nesse cenário.

CANNES. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado selecionou 10 empresas para participar da segunda missão do CreativeSP. O programa irá levá-las para o Festival de Cannes 2022, na França. Entre os selecionados estão Mostra Internacional De Cinema; Biônica Filmes e outros.