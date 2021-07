Luiza Possi registra sua gravidez com ensaio realizado por José Possi Neto

Luiza Possi registra seu sexto mês de gestação de seu segundo filho, por meio de ensaio do premiado diretor de teatro José Possi Neto. “É sempre muito enriquecedor trabalhar com meu tio e ver tudo que ele acrescenta à arte. Colocar esse talento nesse meu momento é muito intenso, tem muita vida acontecendo dentro de mim” comenta Luiza. Antes do nascimento de Matteo, a cantora lançará o single Esperando a Hora, que Sérgio Britto, do Titãs, compôs especialmente para ela.