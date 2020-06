Luiza Possi faz live do Dia dos Namorados

Luiza Possi promove sua quarta live hoje – remetendo ao Dia dos Namorados. “Trata-se de uma grande vertente descoberta pela música rapidamente dentro da pandemia. Acreditei que iria demorar mais em se pensar numa reinvenção como esta”, diz ela. A cantora classifica ser este um bom momento de junção de artistas e marcas – elas viabilizam as apresentações online. E com o filho Lucca prestes a completar um ano, Luiza faz um adendo: “Ele, pelo menos, não tem preocupação com entretenimento na quarentena. É tudo descoberta, desde o braço do nosso do sofá… É uma criança muito feliz”.