Luiza Helena Trajano estreia canal de entrevistas no YouTube

Até Luiza Helena Trajano virou youtuber. A empresária lança, segunda-feira, seu canal de entrevistas Eu Nunca Pensei Que, com produção da O2. “Vou contar histórias de pessoas que fizeram, mas nunca pensaram em fazer, coisas tão inovadoras”, adianta. “Pretendo compartilhar relatos inspiradores que, cá entre nós, não faltam no Brasil”, ressalta a presidente do conselho de administração do Magazine Luiza. Já na pauta do programa, Ana Paula Padrão, Margareth Dalcomo e Daniela Mercury.