Luiza de Biasi lança marca de luminárias lúdicas

Foi na faculdade, depois de ter contato com o trabalho do designer alemão Ingo Maurer – morto em outubro de 2019 – que Luiza Jacintho de Biasi decidiu dedicar sua carreira à iluminação. A designer acaba de criar sua marca, Luiza de Biasi Design, pela qual desenha luminárias lúdicas, como essas em formato de cogumelo (foto). “Sempre curti coisas diferentes, fora do comum”, conta Luiza, que fez mestrado na Central Saint Martins, em Londres e, por enquanto, vende suas criações via Instagram.