Expo Cristã espera 100 mil pessoas no Anhembi

Adriana Barros – CEO do RDB Group – anuncia a edição 2018 da Expo Cristã, que neste ano promete reunir 100 mil pessoas, de 27 a 30 de setembro, no Anhembi. “Cerca de 20% a mais do que o público recebido no ano passado”, espera a empresária.

A feira funciona como uma plataforma de lançamentos de produtos e serviços para o público cristão no Brasil e na América Latina. “A Expo Cristã será uma mídia moderna com a cultura pop dos padrões internacionais de feira, para expandir o conhecimento de todos os visitantes sobre a cultura cristã”, explica.

Entre as atrações, estão iniciativas voltadas para negócio B2B por meio de palestras direcionadas, rodadas de negócios e área de exposição para públicos diversos como empresários, empreendedores, gestores públicos envolvidos no desenvolvimento do setor.