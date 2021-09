Luiz Damasceno comemora 80 anos com estreia de peça e abertura de exposição

Um dos mais importantes atores de teatro de sua geração, o gaúcho Luiz Damasceno comemora seus 80 anos com a estreia, na sexta-feira que vem, do espetáculo Só Ópera e abertura da exposição O Sopro – composta de obras que pintou durante a pandemia. Ambos no formato virtual. Prêmio Shell de teatro, o artista é reconhecido por sua atuação nos palcos do Brasil e do mundo, e também pela formação de grandes atores brasileiros, como professor da Escola de Arte Dramática EAD/USP por mais de 25 anos.