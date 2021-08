Luiz Aquila produz no isolamento e expõe na Casa Roberto Marinho

No começo da quarentena, Luiz Aquila treinou “ser urso e hibernar”. Entretanto, sua arte falou mais alto e o período, que supostamente seria de inércia, foi de produção extrema. “Participei da mostra Enquanto, na Casa Roberto Marinho, com desenhos e pinturas bem diferentes, produzidas no isolamento”, conta o artista carioca. Ele também organizou exposição de obras modernas e contemporâneas, na Casa de Petrópolis – Instituto de Cultura.