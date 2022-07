Luísa Sonza lança single e mira carreira no exterior

Luísa Sonza comemora seus 24 anos com o lançamento de “Cachorrinhas”, single que marca a estreia da cantora no catálogo da Sony – gravadora que será responsável por articular os próximos passos de sua carreira internacional. A temática canina já rendeu uma parceria para doações de ração com a Petlove e o Instituto Luísa Mell. Cachorra de grande porte, como ela mesma se define na nova música, a jovem artista também transformou-se em uma mulher mais segura. Embora continue afirmando não ser fácil “ser braba todo dia”, como no hit “Intere$$eira”, Luísa já sabe onde buscar energias.

“Não, ainda não é fácil ser ‘braba’. Nunca é para nós mulheres, né? A diferença é que eu me tornei mais forte durante esses dois últimos anos, eu entendi que focar no meu trabalho era o melhor tipo de resposta que eu podia dar para essas pessoas”, confessa, sem arrependimento. /JOÃO KER.

André Komatsu participa de exposição no Japão e prepara curso online para novos artistas

O artista paulistano André Komatsu foi convidado a participar da Trienal de Aichi – Still Alive, em exibição de 30 de julho a 10 de outubro de 2022, no Japão. Nesta edição, além de Komatsu, a exposição reúne nomes como Kader Attia, John Cage e On Kawara, e ocupa diferentes espaços da província de Aichi, em Nagoya. Na volta ao Brasil, Komatsu inicia em 17 de agosto um curso para acompanhamento de processos artísticos. O objetivo é ajudar outros artistas e/ou estudantes a construir e fortalecer os conceitos e poéticas de suas produções. Com aulas online, o curso terá três meses de duração

BLOCO DE NOTAS

ESCULTURA Uma estátua da escritora Carolina Maria de Jesus vai ser inaugurada em Parelheiros, no dia 28. A escultura será instalada na praça principal do bairro, após a Secretaria Municipal de Cultura ter alterado o local de instalação a pedido da família. A inauguração é parte da comemoração do Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.

LIDERANÇAS. Representantes de países como Angola, Índia, Polônia e Reino Unido participam do Guerreiros Sem Armas, o programa de formação de lideranças do Instituto Elos. A etapa imersiva do programa acontece em duas comunidades da Baixada Santista.

BRASÍLIA EM NFT. Cidade símbolo do modernismo, Brasília terá suas imagens expostas pela primeira vez numa galeria do universo crypto art. Fotografias da arquitetura de Oscar Niemeyer, feitas pelo paulista Celso Junior, foram selecionadas pela curadoria da Galeria Alagemovits Art para exibição na realidade virtual.