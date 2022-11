Luis Lobianco faz ao mesmo tempo novela, humorístico e teatro: ‘Gosto assim’

Luis Lobianco está platinado e em fase produtiva. O humorista está de volta em dois projetos na televisão e tem uma peça pronta para entrar em cartaz. “Tudo ao mesmo tempo e agora, gosto assim”, diz ele. Lobianco começou a gravar a próxima novela das 19h da TV Globo, “Vai na Fé”, com estreia prevista para janeiro. Na trama, vive o personagem Vitinho, que nos anos 2000 formava um trio de funk chamado “Trio Poder”, junto com duas dançarinas. Além da novela, ele acaba de gravar a nova temporada de “Vai que Cola”, do Multishow, que começa amanhã. No teatro, o ator estreia a temporada carioca do espetáculo “O Método Grönholm”. Com direção de Lázaro Ramos, a peça, que já foi sucesso em SP, narra a irresistível história de quatro executivos desempregados ou em fase de transição de carreira.

Atriz vai para o Egito e acompanha a COP27

A atriz Laila Zaid vai cobrir a COP27, que acontece no Egito. Escolhida entre 600 nomes pelo site Clima Info, a atriz vai mostrar os detalhes da Conferência Climática das Nações Unidas para o público que a acompanha em suas redes sociais. Em breve, ela poderá ser vista na Netflix na série Todo Dia a Mesma Noite, que mostrará a história da Boate Kiss.

Bloco de Notas

CAMPOS DE JORDÃO. O tradicional Parque Capivari, em Campos de Jordão, ganha hoje um novo nome. Em homenagem ao pai do ex-governador João Doria, o espaço será rebatizado como Parque Capivari João Doria. A data será celebrada com shows de Ivan Lins e da Orquestra Jazz Sinfônica.

CAMPOS DO JORDÃO 2. O parque ganhará uma reforma no teleférico que leva os visitantes até o topo do Morro do Elefante. O pai de Doria, que tinha o mesmo nome do filho, era publicitário e realizou várias benfeitorias em Campos.

VISITA. Françoise Lombard, que comanda a Proparco, braço privado da Agência Francesa de Desenvolvimento, vem ao Brasil para fazer um balanço dos investimentos feitos em PMEs alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

LANÇAMENTO. O Anuário da Justiça de São Paulo (editora. ConJur) será lançado no dia 8, às 18h, no Salão dos Passos Perdidos, no TJ-SP.