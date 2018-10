Luis Fiod estreia na SPFW

Atuando há 20 anos como stylist, Luis Fiod decidiu criar sua própria marca, a Torinno, ao perceber “um vácuo nas coleções de peças importantes”. Decidiu investir “em matéria-prima de qualidade e preços justos”, trabalhando com uma mistura materiais como moletom, couro e camurça. “A marca surgiu voltada para o público masculino mas vem conquistando cada vez mais as mulheres”, avisa. A convite de Paulo Borges, Fiod estreia no SPFW – que começa dia 21, em um galpão na Vila Leopoldina. “Tenho um relacionamento de muitos anos com o Paulo. Estilizeis muitas marcas para o evento, portanto já existe uma parceria sólida.”