Um lugar com cara de criança

Depois de duas edições no Rio, as cariocas Simone Raitzik, Isabela Caban, Cris Barretto e Bruna Levinson desembarcam em SP com sua Casa Na Toca. De que se trata? De uma mostra de design infantil onde o forte é a presença da natureza. Padrões alegres, uso inteligente dos espaços, cores e desenhos nas paredes – um ambiente que evoca plantas, insetos e animais, onde ilustradores e fotógrafos fazem sua festa criando de tudo. Não à toa, a Casa já conseguiu mais de 100 mil

seguidores no Instagram. E haja espaço: a exposição vai ocupar, a partir do dia 29, nada menos que 30 cômodos de uma casa dos anos 50, no Jardim Paulista.