Luciano Huck será curador do evento GovTech Brasil: Construindo uma Agenda Digital para o Setor Público, com Ronaldo Lemos, do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, e Letícia Piccolotto, da BrazilLAB. É a primeira conferência sobre o tema no Brasil, com palestrantes de 12 países. Dias 6 e 7 no Tivoli.

