Luciano Huck confirma: ‘Não serei candidato’

Luciano Huck decidiu. Confirmou à coluna, na tarde desta quinta-feira, que não será candidato à Presidência da República. “Não serei candidato mas não quero falar mais sobre o assunto agora. Preciso digerir a decisão.”

Na quinta-feira passada, Huck jantou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso — e este, ao confirmar à coluna o encontro, ressaltou que isso não significava necessariamente um sinal de apoio à candidatura do apresentador. “Jantei sim com Luciano Huck, como jantei recentemente com Paulo Hartung, depois com Fernando Haddad e recebi Rodrigo Maia, entre outros. Converso com muita gente mas isso não significa apoio”, esclareceu então FHC. Na quinta, Huck havia dado entrevista a uma emissora de Porto Alegre admitindo que considerava a hipótese de entrar na disputa.

Vale registrar que movimentos como RenovaBR, Agora!, Vem Pra Rua, Frente Favela Brasil e Livres preparavam um encontro com o apresentador para um “debate sobre a renovação da política nacional”. Na prática, significaria mais um estímulo ao projeto presidencial de Huck.

……………………………….

