Luciano Dalla Marta assina sua primeira linha de mobiliário

O arquiteto paulistano Luciano Dalla Marta comemora 20 anos de carreira com um desafio: assina sua primeira linha de mobiliário, que ele descreve como “simples e arrojada, com alguns excessos calculados.” Suas peças, de formas minimalistas, mesclam elementos naturais, como mármore e madeira, alinhados e sobrepostos com acabamentos em metal. Na linha de poltronas e sofás, o arquiteto – e agora, designer – usou e abusou do veludo em cores fortes. “Já desenho peças para meus projetos há anos, mas agora senti uma forte vontade de criar uma história completa”, explica. “A arquitetura estará sempre em primeiro lugar na minha vida, mas acredito que é sempre bom arriscar novas frentes.” As peças estarão expostas no Estúdio LDM.