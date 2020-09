Luciana Vendramini começou produção de novo programa na TV Cultura

O período de isolamento social não mudou bruscamente os hábitos de Luciana Vendramini. Para a atriz, que já era caseira, o mais difícil é manter o ritmo de trabalho e administrar a ansiedade. “Já estou em pré-produção do programa Elas 2, da TV Cultura, que é uma homenagem às divas do cinema nacional”, afirma. Luciana também aguarda a estreia, em 2021, do filme Galeria do Futuro, no qual atuou ao lado de Otavio Muller, Marcelo Serrado e Ailton Graça.