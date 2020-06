Luciana Gimenez instala cabine hi-tech contra coronavírus

Desde ontem, todo convidado do Superpop – programa apresentado por Luciana Gimenez na Rede TV –, é obrigado a passar pelo crivo de uma cabine hi-tech. Com sensor de presença, o aparelho da Neobrax promete criar camada protetora higienizante, até nas roupas e acessórios. Luciana, com sua cachorrinha Lola, foi a primeira a testar. “Todos os funcionários também estão usando. Me sinto mais segura, junto com as demais medidas de prevenção. É uma fase difícil, mas vai passar,” afirma.