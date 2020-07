Lu Menin criou versão domiciliar de seu espetáculo circense Altissonante. A cofundadora do Circo Zanni vai transmitir a apresentação por meio de seu canal no YouTube, no dia 31. “Uso todas as ferramentas cênicas que fui acumulando pela vida. O espetáculo fala sobre a questão de ser artista, mãe, esposa e mulher. Acredito que as mulheres vão se sensibilizar e se emocionar bastante”, espera a circense.