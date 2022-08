Lu Grimaldi questiona rótulo de louca contra mulheres

Um dia, inesperadamente, uma professora de sociologia, especialista no filósofo Michel Foucault, esquece de usar uma peça de roupa, indo à universidade usando apenas uma blusa comprida. Este é o ponto de partida fictício de Pundonor, peça estrelada por Lu Grimaldi. A situação cai nas redes, e a personagem é desmoralizada, exposta como louca.

Em cartaz no Anfiteatro Unisa em São Paulo até 26 de novembro, Lu explica por que aceitou o papel no monólogo: “Às vezes, a gente aceita trabalhos que não faz questão, mas esse texto foi um presente mesmo do universo. É sobre o que eu quero falar. O que é ser louca?”. O texto da argentina Andrea Garrote provoca reflexões sobre o saber no tempos atuais. “Hoje ninguém ouve, tudo é descartável, uma rapidez, não nos aprofundamos realmente no conhecimento”, afirma Lu.

Aos 68, exalta o encontro profissional com o diretor Bernardo Bibancos, 25. “Eu achei lindo o desafio desse jovem, aprender com ele e vice-versa.”Lu se formou como atriz não na universidade, mas na convivência com atores experientes como Antonio Abujamra, Raul Cortez, Nathalia Timberg. Ela também passou por diversas emissoras fez novelas e filmes, tendo saído e retornado para a Globo. Houve uma época em que a atriz foi muito requisitada para fazer a mãe boazinha e em outra, a bruxa. Por trilhar caminhos diferentes, ela mesma já foi perseguida pela ideia da “mulher louca”, desde sua estreia nos palcos com os exuberantes “Dzi Croquettes”, em 1973, em plena ditadura militar.

Artista indígena abre exposição em SP

A galeria Millan abre hoje uma exposição de Gustavo Caboco. Ele é um dos principais artistas indígenas da atualidade, com passagem por exposições coletivas como Vaivém, no Centro Cultural Banco do Brasil, Véxoa, na Pinacoteca de São Paulo, e a 34ª Bienal de São Paulo. Caboco tem em sua biografia o fio condutor de sua obra. Em ouvir àterra, o multiartista Wapichana assume também a função de curador e apresenta um conjunto de mais de 20 obras inéditas.

Brown vai atrás do trio elétrico… de verdade

Carlinhos Brown embarca para Londres para participar do Carnaval de Notting Hill, que acontece entre os dias 29 e 31 de agosto. Mais do que levar um pouco da folia brasileira para os europeus, Carlinhos está interessado em testar a tecnologia do trio elétrico londrino – que, diferentemente dos trios que circulam pelo Brasil, é de fato “elétrico”. Brown vai fazer o test-drive do veículo e pretende replicar a experiência em nosso carnaval. Além de poluidores, os trios movidos a diesel são prejudiciais à saúde dos próprios artistas.

Bloco de Notas

SOLIDARIEDADE. Acontece amanhã a 10ª edição do Raid Solidário. O grupo volta às ruas da cidade com o desfile de carros antigos e raros – doações para a AmeCampos e o Movimento Vivências serão recolhidas no Shopping Iguatemi. Das 8h às 11h.

CORREGEDOR. O ministro do STJ Luis Felipe Salomão, que atua como presidente do Conselho editorial da Revista Justiça & Cidadania, será o novo corregedor nacional de Justiça para o biênio 2022-2024.