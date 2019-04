Lu Alckmin, Letícia Colin e Celina Locks prestigiam 47ª SPFW

Pra lá e pra cá

Entrar no desfile de Reinaldo Lourenço, que abriu a SPFW no Farol Santander, não foi tarefa das mais fáceis. Um leve empurra-empurra se formou na porta por conta de duas filas divididas de convidados: a do patrocinador – o banco Santander – e a de fashionistas…

Surpresa

Lu Alckmin ocupou um dos lugares da fila A do desfile de Reinaldo. A ex-primeira dama de SP contou que Geraldo Alckmin não a consultou sobre a decisão de participar como comentarista do programa de Ronnie Von, na TV Gazeta. “Eles são amigos, então foi mais fácil. Ele me contou depois e eu fiquei super feliz.”

Indefinido

Letícia Colin também passou por lá. A atriz planeja rodar ainda este ano um longa com Júlia Rezende, diretora de De Pernas Pro Ar 3. “O plano é esse, mas vamos ver como as coisas vão ficar com a política, né?”, disse, referindo-se aos cortes no fomento à cultura, alvo do governo Bolsonaro.

Ponte aérea

Celina Locks, que vive com Ronaldo Nazário em Madrid, veio a SP para assistir ao desfile de Lenny Niemeyer. A modelo, que também é estilista, vai hoje direto para Paris, onde está desenvolvendo um projeto autoral de moda.

Fumaça

Na saída dos desfiles, um detalhe curioso: os cigarros, velhos companheiros das modelos, estão sendo substituídos pelos Juuls, cigarros eletrônicos com diversos sabores.

