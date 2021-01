Lorenzo Merlino intensifica cursos online

Lorenzo Merlino não descansou um minuto na quarentena. Com a consequente diminuição de seus atendimentos de alfaiataria sob medida, Merlino intensificou oferta de cursos online em espaços como o MAM, Iguatemi, Superbacana+ e Adelina Instituto. “Cheguei a ministrar aulas todos os dias da semana, até aos sábados”, conta o estilista, que acaba de se mudar, de mala e cuia, para a Inglaterra – de onde fez o clique via FaceTime. “Curso doutorado em História da Arte pela Unicamp e fui contemplado com uma bolsa de estudos na Universidade de Brighton”, comemora.